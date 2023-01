Atleta olímpica garante participação na Prova Pedestre 28 de Janeiro

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Atleta de 29 anos de idade, é treinada pelo professor Paulo César Costa, o Paulinho

A atleta Flávia Maria de Lima, que disputou os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro em 2016, garantiu nesta segunda-feira (16), a sua participação na 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, que ocorrerá no próximo dia 28, em Apucarana.

continua após publicidade .

Ela, que representa a Fundação de Esportes de Campo Mourão (Fecam), competirá na corrida de 5 quilômetros, com a prova fazendo parte das comemorações do 79º aniversário do município.

LEIA MAIS: Tricampeã da corrida de 5 Km confirma presença na Prova 28 de Janeiro

continua após publicidade .

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana, disse que a experiente atleta é mais uma grande atração que está confirmada. “A Flávia é um nome muito forte do nosso pedestrianismo, ajuda a engrandecer a nossa competição e vem para brigar pela primeira posição na prova de 5 quilômetros”, disse o professor Grillo.

“É mais um nome de destaque que confirma a sua presença na Prova 28, com a corrida mantendo assim a tradição de trazer bons nomes do nosso pedestrianismo. Será uma corrida de alto nível nos percursos de 5 e de 10 quilômetros, numa competição que contará também com atletas do Quênia, Tanzânia e Uganda”, destaca o prefeito Junior da Femac.

Atleta de 29 anos de idade, é treinada pelo professor Paulo César Costa, o Paulinho. Representando a Seleção Brasileira, ela disputou os Jogos Olímpicos de 2016, os Jogos Pan-Americanos e o Campeonato Sul-Americano.

continua após publicidade .

Nas Olimpíadas do Rio de Janeiro, Flávia disputou a prova de 800m, mas não conseguiu avançar para a fase decisiva. No Sul-Americano, ela tem duas medalhas de ouro (1.500m e 4x400m) e três de prata (duas nos 800m e uma na prova de 1.500m), enquanto no Pan-Americano ganhou bronze nos 800m. Foram competições realizadas em Lima (Peru), Montevidéu (Uruguai), Cartagena (Colômbia) e Toronto (Canadá).

No ano passado, Flávia se destacou nos Jogos Abertos do Paraná (JAP's), em Cascavel, sendo campeã nas provas de 5.000m e de 3.000m com obstáculos e obtendo a segunda colocação na prova de 10.000m.

A corrida de 5 quilômetros da Prova Pedestre 28 de Janeiro terá início às 19 horas, com largada na Praça Rui Barbosa.

continua após publicidade .





Inscrições encerram nesta quarta-feira

As inscrições da 60ª Prova 28 de Janeiro encerram nesta quarta-feira (18), podendo ser feitas no site da Prefeitura de Apucarana, e das 8 às 17 horas, em guichês no prédio central da prefeitura (Centro Cívico José de Oliveira Rosa, 25), no Cine Teatro Fênix, e no Centro da Juventude Alex Mazaron, no Jardim Diamantina. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.



Siga o TNOnline no Google News