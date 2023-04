Apucarana Futsal leva 6 a 2 na estreia do novo técnico

Da Redação

Equipe acabou dominada pelo Cianorte no último sábado (15)

Na estreia do técnico paraguaio Beto Silvero, o Apucarana Futsal conheceu sua terceira derrota na Série Prata do Campeonato Paranaense. Jogando no Ginásio Tancredo Neves no último sábado (15), em Cianorte, o time foi dominado e perdeu de 6 a 2 para os donos da casa.

Contratado para acabar com a sina de derrotas longe do Ginásio Lagoão, Beto Silvero conseguiu equilibrar o duelo no início, mas a equipe repetiu os velhos erros e voltou derrotada para Apucarana.

O Apucarana Futsal reclamou bastante da arbitragem, que teria parado muito o jogo, e agora terá que buscar a reação na próxima sexta-feira (21), feriado de Tiradentes, às 17 horas, quando recebe o Mariópolis. Para atrair o público, a direção anunciou ingressos a R$ 10.

Com o novo revés, a equipe ocupa a 10ª posição na tabela, com seis pontos. Em cinco rodadas, são duas vitórias em casa e três derrotas fora. A competição é liderada com pelo Medianeira, seguido do Coronel Futsal e do Palmas.

