Apucarana dá nome a ruas de 13 estados brasileiros; veja onde

Rua Apucarana no bairro do Tatuapé em São Paulo

Tem Apucarana em todo Brasil. O município, que completa 79 anos de emancipação política e administrativa neste sábado (28), denomina mais de 50 vias públicas em pelo menos 13 estados do país, segundo pesquisa feita no site dos Correios.

Há ruas com o nome Apucarana em Manaus, no Amazonas; em Salvador, na Bahia; em Recife, Pernambuco; em Ariquemes, Rondônia; e tantos outros endereços do Paraná, Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, São Paulo, entre outros estados.

Em São Paulo, a Rua Apucarana está localizada em um bairro tradicional da capital, o Tatuapé. “É hoje uma das ruas mais movimentadas do Tatuapé, contando com diversos estabelecimentos comerciais e bares”, conta o pessoal do site “Viva Tatuapé”, que é especializado em informações e dicas do bairro.

A Rua Apucarana é o endereço da Escola Técnica (Etec) Martin Luther King, do Centro Esportivo Brigadeiro Eduardo Gomes, do Corpo de Bombeiros do Tatuapé e, na esquina com a Radial Leste, da Estação Carrão do Metro Linha Vermelha.

Rua Apucarana (Núc Hab CPA I) Morada da Serra Cuiabá/MT

Rua Apucarana Jardim Belvedere I KLP Foz do Iguaçu/PR

Rua Apucarana Vila Reis Centro/Vila Reis Apucarana/PR

Rua Apucarana, Tatuapé São Paulo/SP

Rua Apucarana Cidade Nova Manaus/AM

Rua Apucarana Papagaio Feira de Santana/BA

Rua Apucarana Cosme de Farias Salvador/BA

Rua Apucarana Itinga Salvador/BA

Rua Apucarana Planalto Ayrton Senna Fortaleza/CE

Rua Apucarana Setor Jardim Marista Trindade/GO

Rua Apucarana Ouro Preto Belo Horizonte/MG

Rua Apucarana Riacho das Pedras Contagem/MG

Rua Apucarana Caravelas Ipatinga/MG

Rua Apucarana São Benedito Santa Luzia/MG

Rua Apucarana Aeroporto Industrial Sete Lagoas/MG

Rua Apucarana Conjunto José Vallim de Melo Uberaba/MG

Rua Apucarana Bairro Seminário Campo Grande/MS

Rua Apucarana Vila Boa Vista Ponta Porã/MS

Rua Apucarana Jardim Curitiba Sinop/MT

Rua Apucarana Alto Santo Antônio Camaragibe/PE

Rua Apucarana Barra de Jangada Jaboatão dos Guararapes/PE

Rua Apucarana - até 99998 - lado par Afogados Recife/PE

Rua Apucarana - de 1 ao fim - lado ímpar Mustardinha Recife/PE

Rua Apucarana Iguaçu Araucária/PR

Rua Apucarana Jardim Ana Eliza Cambé/PR

Rua Apucarana Conjunto Habitacional Antilhas Campo Mourão/PR

Rua Apucarana - até 645/646 São Cristóvão Cascavel/PR

Rua Apucarana - de 647/648 ao fim Região do Lago Cascavel/PR

Rua Apucarana Zona 04 Cianorte/PR

Rua Apucarana Guaraituba Colombo/PR

Rua Apucarana Sítio Cercado Curitiba/PR

Rua Apucarana Industrial Francisco Beltrão/PR

Rua Apucarana Bonsucesso Guarapuava/PR

Rua Apucarana Lagoa Irati/PR

Rua Apucarana Água Verde Laranjeiras do Sul/PR

Rua Apucarana Antares Londrina/PR 86036-480

Rua Apucarana Zona 08 Maringá/PR 87050-540

Rua Apucarana Emiliano Perneta Pinhais/PR

Rua Apucarana Nova Rússia Ponta Grossa/PR

Rua Apucarana Jardim Rosângelo Rolândia/PR

Rua Apucarana Cruzeiro São José dos Pinhais/PR

Rua Apucarana Bela Vista União da Vitória/PR

Rua Apucarana Parque Mucaja Japeri/RJ 26420-380

Rua Apucarana - até 408/409 Magalhães Bastos Rio de Janeiro/RJ

Rua Apucarana - de 410/411 ao fim Magalhães Bastos Rio de Janeiro/RJ

Rua Apucarana Boa Vista São Gonçalo/RJ

Rua Apucarana Potengi Natal/RN

Rua Apucarana Jardim Paraná Ariquemes/RO

Fonte: Correios

