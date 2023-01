Apucarana 79 anos: PM realiza policiamento durante festividades

Da Redação

Show do Leonardo reuniu mais de 40 mil pessoas

Durante as festividades de aniversário de Apucarana, que completou 79 anos de emancipação política, o 10º Batalhão de Polícia Militar (BPM) empregou seu efetivo para garantir a manutenção da ordem pública.

Na sexta-feira (27), ocorreu a apresentação de bandas locais e o show se encerrou com a dupla Guilherme e Benuto. Mais de 25 mil pessoas prestigiaram o evento. Já no início da noite do sábado (28), ocorreu a tradicional Prova Pedestre 28 de Janeiro, seguida da apresentação do ilustre cantor Leonardo, que reuniu mais de 40 mil pessoas.

Durante as festividades, o policiamento foi reforçado pela Polícia Militar, inclusive com o apoio de viaturas do Choque, de Londrina. O objetivo foi propiciar à comunidade maior segurança, através do policiamento ostensivo e preventivo, desestimulando e prevenindo ações criminosas e outros delitos. De acordo com a PM, as comemorações se iniciaram com poucas ocorrências atendidas.

