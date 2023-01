Após morte de Marília, 1º show de Maiara e Maraisa foi em Apucarana

Da Redação

A apresentação foi marcada por muita emoção

Você sabia que o primeiro show de Maiara e Maraisa, após a morte da amiga de longa data e parceira Marília Mendonça, foi em Apucarana? As irmãs se apresentaram no dia 12 de novembro, na Sociedade Rural de Apucarana, seis dias depois da notícia do acidente aéreo que tirou a vida da cantora.

A apresentação foi marcada por muita emoção. A dupla abriu a primeira apresentação com um vídeo em homenagem à Marília e, através das imagens projetadas na tela, as "Patroas" puderam cantar juntas, mais uma vez.

Na gravação, antes de cantarem juntas, as três deixam uma mensagem.

Marília diz: "Nunca valorizamos tanto aquela sensação gostosa maravilhosa, de estar lado a lado, calor humano". Depois, Maiara fala: "A gente sabe que ainda vamos sentir a falta de algumas peças" e Marília concluí: "Mas nós persistimos e acreditamos, por que que não é apenas um show, é a vida que não pode parar. O passado já se foi, o futuro já chegou e só quem vive a vida, faz presente". Relembre!

"As Patroas"

Junto da dupla Maiara & Maraisa, Marília Mendonça tinha o projeto "As Patroas". O trio tinha planos de dedicar mais tempo a esta parceria após lançar o álbum "Patroas 35%" e turnê marcada para 2022. As três cantoras eram amigas de longa data e se conheciam desde antes da fama.

