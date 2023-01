Aniversário de Apucarana: cantor Leonardo reúne multidão

Da Redação

Receba notícias no seu WhatsApp! Participe dos grupos do TNOnline

Milhares de pessoas, de Apucarana e de toda região, foram até o centro da cidade para acompanhar o show do cantor Leonardo. O sertanejo se apresenta neste sábado (28), dia em que o município completa 79 anos de emancipação política.

continua após publicidade .

A apresentação, que acontece no palco principal montado no entorno da Praça Rui Barbosa, faz parte da programação gratuita organizada pela prefeitura. Acredita-se que o show reuniu aproximadamente 30 mil pessoas.

- LEIA MAIS: Público lota show de Guilherme e Benuto em Apucarana; assista

continua após publicidade .

Leonardo é um dos artistas sertanejos mais consagrados do país, com mais de 35 milhões de discos vendidos em toda a sua carreira musical. Ele começou em 1983, junto com o irmão Luís José Costa, que formaram a dupla sertaneja Leandro & Leonardo.

Ainda neste sábado, foi realizada a Prova 28 de Janeiro, com mais de 3 mil inscritos, recorde de participantes.

Foi dada a largada para o percurso de 5km da Prova Pedestre 28 de Janeiro às 19 horas deste sábado (28). Segundo a Prefeitura de Apucarana, foram 1.827 atletas inscritos participando da prova.

continua após publicidade .

O ugandês Moses Kibet, com o tempo de 15min, venceu a prova com uma larga vantagem em relação aos outros competidores. O atleta já vinha de bons resultados ao ficar em quinto lugar na prova da São Silvestre. Para mais informações, clique aqui.

O percurso dos 10km da Prova 28 de Janeiro começou para os atletas às 20h15 deste sábado (28). Foram 904 atletas inscritos, segundo a Prefeitura de Apucarana. Para conferir os vencedores, clique aqui.

Siga o TNOnline no Google News