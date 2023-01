60ª edição da Prova 28 de Janeiro tem as inscrições prorrogadas

Da Redação

O recorde de inscritos foi registrado na edição de 2020, com a participação de 3.358 corredores no geral

A Secretaria Municipal de Esportes da Prefeitura de Apucarana estendeu até domingo (22) o prazo para as inscrições da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro, corrida de rua que ocorrerá no próximo dia 28 e que marca os 79 anos do município. Até essa quarta-feira (18), 3.309 competidores já haviam confirmado as suas inscrições. Se inscreveram 666 atletas na Vinteotinha, que terá a sua 23ª edição, 1.739 na corrida de 5 Km, 868 na prova de 10 Km e 36 paratletas. O recorde de inscritos foi registrado na edição de 2020, com a participação de 3.358 corredores no geral.

“Resolvemos prorrogar as inscrições que se encerrariam nessa quarta-feira, devido à grande procura de atletas, que querem fazer parte dessa grande festa esportiva, a nossa especial e histórica Prova Pedestre 28 de Janeiro”, destaca o prefeito Junior da Femac.

A 23ª edição da Vinteoitinha começará às 15h30. Logo após, às 19 horas, será dada a largada da prova de 5 Km, enquanto às 20h15, inicia a corrida de 10 Km.

O professor José Marcelino da Silva, o Grillo, secretário municipal de Esportes de Apucarana, disse que as inscrições foram prorrogadas até às 23h59 do próximo domingo (22) no site da Prefeitura de Apucarana: www.apucarana.pr.gov.br/corrida28. “O valor da taxa de inscrição nas provas de 5 e de 10 quilômetros é de R$ 60,00, com o vencimento do boleto na próxima segunda-feira (23). As inscrições da Vinteoitinha e para os atletas acima de 60 anos de idade são gratuitas”, disse o professor Grillo.

De acordo com o secretário de Esportes, a competição será mais uma vez de alto nível. “A prova nesse ano terá a participação dos atuais campeões da corrida de 10 quilômetros, o ugandês Maxwell Rotich e a queniana Vivian Kiplagati, além de vários corredores de ponta do pedestrianismo nacional”, comenta o professor Grillo. Rotich é o recordista da prova apucaranense com o tempo de 28’18”.

Também está inscrita na edição de número 60 a atleta astorguense Franciele Maria de Oliveira Silva, tricampeã da corrida de 5 Km. Ela subiu no lugar mais alto do pódio da “28” em 2017, 2019 e 2022.

Mais informações da 60ª edição da Prova Pedestre 28 de Janeiro podem ser obtidas pelo telefone (43) 3422-5184, em horário comercial.

