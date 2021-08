UPA de Ivaiporã deve ser entregue em novembro; veja

Da Redação

A Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Ivaiporã que vai reforçar os trabalhos da rede pública de saúde deve ser entregue à população até novembro.

continua após publicidade .

A novidade foi anunciada nesta terça-feira (24), pelo prefeito Luiz Carlos Gil (PSD), durante visita no prédio onde será instalada a unidade. A UPA foi construída na gestão anterior do prefeito Carlos Gil e entregue no final de 2016, mas não foi colocada em operação.

Para a compra de equipamentos e reforma do prédio, o prefeito Carlos Gil, estima investimentos de aproximadamente R$ 1.3 milhão. Com a inauguração serão investidos na UPA para atendimento à população recursos mensais na ordem de R$ 600 mil por mês.

continua após publicidade .

A UPA vai funcionar de modo ininterrupto nas vinte e quatro horas do dia e em todos os dias da semana, incluídos feriados e pontos facultativos, e contará com uma equipe multiprofissional interdisciplinar no atendimento das urgências e emergência.

“A nossa intenção é inaugurar a UPA em novembro, no mês de aniversário de Ivaiporã. Entendo que é um grande presente para a população, que passará a ser atendida num local novo, especializado, com toda a estrutura, com todo o fluxo necessário e pessoal treinado para os atendimentos de urgência e emergência”, relatou Carlos Gil.

Atualmente os atendimentos de urgência e emergência funcionam junto ao Hospital Municipal de Ivaiporã. No prédio da UPA, no momento está instalado alguns setores do Departamento de Saúde e a base descentralizada do Samu 192, que após a entrega em novembro, será transferida para o Hospital Municipal de Ivaiporã.

continua após publicidade .

A UPA contará com 12 leitos de emergência, sala de estabilização; sala eletrocardiografia; sala de raio-x; sala de gesso; sala de sutura; sala de observação; sala de recepção; sala de centro de apoio à administração, posto de enfermagem, isolamento, lavanderia e central de material de esterilização.

No hospital municipal serão mantidos os internamentos encaminhados pela UPA, partos, cesáreas e cirurgias de média complexidade – além do atendimento do Samu 192.

Também marcaram presença, o vice-prefeito Marcelo Reis, a diretora de Saúde Cristiane Pantaleão, o diretor de obras Bruno Montoro, a presidente da Câmara de Vereadores Gertrudes Bernardy e o vereador Emerson Bertotti (Fio), e servidores da saúde municipal.

continua após publicidade .

UPA

As UPAs funcionam 24 horas por dia, sete dias por semana, e podem atender grande parte das urgências e emergências.

Presta atendimento resolutivo e qualificado aos pacientes acometidos por quadros agudos de natureza clínica, e presta o primeiro atendimento aos casos de natureza cirúrgica e de trauma, estabilizando os pacientes e realizando a investigação diagnóstica inicial, de modo a definir a conduta necessária para cada caso, bem como garantir o referenciamento dos pacientes que necessitarem de atendimento

Mantem pacientes em observação, por até 24 horas, para elucidação diagnóstica ou estabilização clínica, e encaminham aqueles que não tiveram suas queixas resolvidas com garantia da continuidade do cuidado para internação em serviços hospitalares de retaguarda, por meio da regulação do acesso assistencial.