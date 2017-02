Cientistas descobrem quais os 6 animais que vão sobreviver ao apocalipse

As esponjas do mar são os seres vivos mais resistentes do mundo - elas passaram por todas as grandes extinções maciças de flora e fauna e serviram como principais "restauradores" dos ecossistemas destruídos do planeta, de acordo com um artigo publicado no portal da revista Current Biology.

"Supomos que as poríferas (esponjas) têm essa resistência devido ao fato de que elas podem viver sob enormes variações de temperatura e com níveis de oxigênio perto do zero. Por sua vez, a sua fonte de alimentação são partículas de compostos orgânicos presentes na água, cuja quantidade aumenta abruptamente nos oceanos após a morte em massa de outros animais", afirmou Joseph Botting do museu Nacional do País de Gales, em Cardiff (Reino Unido).

Os cientistas distinguem na história da vida na Terra cinco grandes extinções maciças de espécies. A última delas, a extinção do Cretáceo-Paleogéneo, ocorreu há cerca de 65,5 milhões de anos e levou à extinção dos dinossauros e de todos os grandes répteis terrestres e marinhos. Acredita-se que cada um desses eventos é acompanhado por uma explosão evolucionária — rápida expansão, crescimento físico e especialização de espécies sobreviventes, que ocupam os nichos ecológicos libertados.

Como acreditam os cientistas, tanta variedade de poríferas indica que elas já por algumas centenas de milhões de anos desempenham o importante papel de principais "engenheiros" de ecossistemas da Terra, mantendo a sua estabilidade e os restaurando após a extinção. É possível que um desastre nuclear ou a próxima extinção maciça faça com que sejam novamente as esponjas do mar, e não baratas ou os ratos, a sobreviverem. Elas vão dominar os mares da Terra até que os ecossistemas se recuperem pela sexta vez, concluem os autores do artigo da edição.





Conheça 6 seres vivos que os cientistas apontam como potenciais sobreviventes em caso de hecatombe

1 - O Sem-fim do Diabo - Pode sobreviver sob pressão incapacitante, falta de oxigênio, temperatura alta. Esta espécie de nematóide, descoberta apenas recentemente em 2011, foi encontrado vivendo até 2,2 milhas abaixo da superfície da Terra. Estes vermes vivendo na escuridão total e comendo bactérias simples.





2 - Aranha de salto do Himalaia - Pode sobreviver em baixa pressão, temperaturas de congelamento. O oposto polar do sem-fim do diabo, esta aranha habita em ponto mais elevado do que todo o outro (4.1 milhas acima do nível do mar). É capaz de sobreviver longos períodos sem alimentos, temperaturas de congelamento e baixa pressão atmosférica. As únicas fontes de nutrição disponíveis para a aranha de salto Himlayan são os pequenos insetos.



3. A medusa imortal - Estas medusas têm a capacidade de se adaptar a condições adversas e reverter a idade, sendo quase imortais. Não parece haver qualquer limite no número de vezes que elas são capazes de voltar a sua infância.



4. O besouro vermelho da casca lisa - Este inseto, que é nativo para as áreas do norte do Alasca e Canadá, é capaz de resistir a temperaturas até -150 graus Celsius (-238 Fahrenheit), produzindo uma proteína anticongelante que impede a cristalização do seu sangue. Seu sangue também é fortificado com glicerol, o que ainda impede o congelamento.



5. O verme de Pompeii - Pode sobreviver em calor extremo e a variação de temperatura. Estes vermes vivem no fundo do oceano. Sua resistência ao calor é devido a um revestimento de bactérias especializadas em seus corpos, que podem produzir um grande grau de isolamento térmico.



6. O Tardigradenas sobrevivem em condições das mais adversas . Temperaturas entre pouco acima do zero e até 300 graus Fahrenheit não são problema. 1200 de pressão atmosférica? O Tardigrade apenas encolhe os ombros. Realmente não se preocupa com a desidratação, pois pode viver 10 anos sem água e resiste 1.000 vezes a dose letal de radiação para os seres humanos.