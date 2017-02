Caminhão de gás bate em canaleta e botijões são lançados na BR-376

Vários botijões de gás ficaram espalhados pela na BR-376, na tarde desta sexta-feira (10), após acidente próximo ao trevo de acesso a Cambira. Conforme informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF) um caminhão da empresa Ivaigás, placas de São João do Ivaí, teve problemas mecânicos e bateu contra a canaleta espalhando a carga pelo trecho. Apesar dos danos, o motorista teve apenas um ferimento leve em uma das mãos.

Alex Guedes Cardoso, 34 anos, transportava gás e seguia sentido Jandaia do Sul quando a barra de direção quebrou e ele perdeu o controle do veículo.

Com o impacto vários botijões foram lançados na rodovia. Grande parte ficou espalhada pela canaleta. Testemunhas flagraram que motoristas que passavam pelo local furtaram botijões de gás. Um deles dirigia uma caminhonete e teve as placas anotadas pelo motorista do caminhão.

A PRF e uma equipe da Viapar, concessionária que administra o trecho, foram até o local e retiraram os botijões da pista. Até às 15 horas o trecho estava parcialmente interditado nos dois sentidos.

O motorista foi submetido ao teste do bafômetro que deu negativo para o consumo de álcool.