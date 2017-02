Fim de semana promete chuva em Apucarana e região

Adeus gordura localizada com o Goji Well

Mais um fim de semana deve ser chuvoso em Apucarana e região. De acordo com o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar) as chuvas que cessaram um pouco durante a semana voltam a aparecer, no entanto elas continuam com as características da estação, rápidas e isoladas.

Nesta sexta-feira (10), as nuvens encobrem boa parte do céu a partir da tarde e durante a noite o tempo nublado também predomina. As temperaturas ficam entre 18ºC e 30ºC.

Já no sábado (11), as chuvas aparecem provavelmente na parte da tarde. Os termômetros marcam mínimas de 19ºC e máximas de 31ºC.

No domingo (12), o tempo continua úmido, com nebulosidade e possibilidade de trovoadas. As chuvas podem se estender até à noite. As mínimas são de 20ºC e não ultrapassam os 32ºC.