Polícia recupera TVs furtadas no fim de semana em salão de festas 

Ação conjunta das polícias Civil e Militar, nesta quinta-feira (9), resultou na recuperação de objetos furtados de um salão de festas, em Ivaiporã. O crime ocorreu em 5 de fevereiro, na Rua Tupaciguara, na Vila de Furnas.

De acordo com informações da polícia, as equipes foram até uma casa na Rua Capivari verificar denúncias anônimas. No local foram encontradas duas TVs furtadas no salão de festas. Uma adolescente estava no local e foi identificada como receptadora dos produtos. Ela foi apreendida e encaminhada à delegacia.

Crime

Segundo informações da PM, a proprietária do imóvel disse que alugou o espaço e que foram deixadas duas televisões de 50 polegadas no local. Durante a madrugada o salão foi arrombado e os objetos furtados.

(Com informações do Blog do Berimbau)