Dupla armada assalta Correios em Marilândia do Sul

Dois homens armados com revólveres assaltaram uma agência dos Correios, em Marilândia do Sul, na manhã desta terça-feira (07). A dupla chegou ao local em uma moto furtada na cidade de Apucarana, efetuou o roubo e fugiu em seguida.

Os criminosos entraram no local e anunciaram o assalto, exigindo que lhes fossem entregue dinheiro. Após conseguirem o montante eles foram embora sentido Mauá da Serra.

Testemunhas anotaram a placa da moto e repassaram as informações à Polícia Militar (PM). As equipes foram avisadas posteriormente que uma motocicleta idêntica a usada no assalto teria sido vista passando por Califórnia com duas pessoas.

A polícia realiza buscas na região, para localizar os bandidos. O valor levado na ação não foi informado.