DER acata reivindicações para a duplicação da BR-376

O Departamento de Estradas de Rodagem (DER) acatou as sugestões de obras complementares apresentadas pelo prefeito Beto Preto, em relação ao projeto de duplicação do trecho da BR-376, entre Apucarana e Califórnia. O assunto foi discutido nesta segunda-feira (06) pela manhã, em Curitiba, com o diretor geral do DER, Nelson Leal Junior e o presidente da Rodonorte, Alberto Moita, além de engenheiros da concessionária e do órgão governamental.

“Na companhia do secretário municipal de obras, engenheiro Herivelto Moreno, sugerimos que fosse acrescentado ao projeto uma trincheira de acesso ao distrito de Vila Reis, para veículos que trafegam no sentido Califórnia-Apucarana”, informou Beto Preto.

Ele também apresentou um histórico de argumentos para justificar a implantação de uma via marginal, no Parque Industrial Sul de Apucarana. “Com a duplicação da rodovia, o espaço ficou reduzido e com dificuldade de acesso para todas as empresas, no lado oposto ao quartel do 30º BIMEC”, explicou o prefeito.

Segundo ele, felizmente, essas duas reivindicações já foram acatadas pelos técnicos do DER e da Rodonorte. “Estas duas obras complementares têm a anuência do Departamento de Estradas de Rodagem e da Rodonorte, mas os estudos serão aprofundados a partir de agora, para uma nova reunião que será agendada em breve”, comentou o secretário de obras, Herivelto Moreno.

Conforme revelou o engenheiro, outros três pedidos foram apresentados na mesma reunião, incluindo a criação de um retorno – no sentido de Apucarana -, para atender os moradores do Jardim Curitiba, situado junto à Polícia Rodoviária Federal (PRF).

EMPREENDIMENTOS – Ainda em Curitiba, o prefeito Beto Preto se reuniu com dirigentes e técnicos da Agência Paraná Desenvolvimento. “Tivemos uma excelente receptividade e esperamos dispor do apoio especializado de técnicos do governo do Estado, para implantar o plano de atração de investimentos de Apucarana e de toda a região do Vale do Ivaí”, informou.

Para o presidente da Associação dos Municípios do Vale do Ivaí (Amuvi), Beto Preto, a região é rica em terras férteis e matérias-primas, mas carece de apoio estratégico para fomentar seu desenvolvimento. “Junto com os prefeitos da Amuvi, buscamos transformar essa realidade, com novas alternativas para atrair empreendimentos e geração de empregos”, anuncia.

(Com informações - Assessoria de imprensa)