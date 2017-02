Colisão entre caminhão e bi-trem deixa um ferido em Jandaia

Um motorista ficou ferido após acidente na manhã desta segunda-feira (6), na BR-376, em Jandaia do Sul.

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que o caminhão, placas de Mandaguaçu, seguia sentido Apucarana, quando bateu na traseira de uma carreta bi-trem, de Rondonópolis.

O acidente aconteceu perto do trevo de acesso à cidade. Com o impacto o motorista do caminhão perdeu o controle da direção, invadiu a pista de caminhada e bateu em um barranco. A vítima foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhada ao Hospital da Providência com apoio da Defesa Civil. A causa da colisão traseira está sendo apurada.

Caminhão foi parar na pista de caminhada após a colisão. Foto: Jandaia Online

(Com informações do site Jandaia Online)