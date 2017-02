Jovem atira contra policiais após tentar assaltar casa em Faxinal

Um suspeito de tentar assaltar uma casa atirou contra a Polícia Militar (PM) e depois fugiu, na noite de domingo (5), em Faxinal (a 76 quilômetros de Apucarana). O rapaz teria disparado duas vezes em direção à corporação, no entanto, ninguém ficou ferido.

De acordo com a PM, um morador da Rua Yani de Oliveira Munhoz chamou a equipe após se deparar com um bandido em seu quintal. O homem estava armado e apontou a arma em direção à vítima que conseguiu se esconder dentro da residência e avisar a polícia.

Uma equipe foi até o local, no entanto, o bandido fugiu. Pouco tempo depois a PM recebeu outra denúncia de um suspeito com as mesmas características na Rua Eugênio Bastiane. O homem tentou se esconder atrás de uma árvore e ainda atirou contra os policiais e fugiu.

Até a manhã desta segunda-feira (6) o rapaz ainda não havia sido preso, contudo, a PM informou que ele já foi identificado. Seria um jovem de 18 anos que já tem passagens por outros crimes praticados em Faxinal.

(Com informações do Blog do Berimbau).