Duplicação da Rodovia do Café avança entre Apucarana e Califórnia

A duplicação da BR-376 segue com seis frentes de trabalhos espalhadas por uma das principais ligações rodoviárias do Paraná. Na região, a concessionária CCR RodoNorte está próxima de concluir a duplicação dos 11 quilômetros entre Apucarana e Califórnia.

Além da pista dupla, a concessionária também trabalha em algumas obras especiais na região, que vão melhorar ainda mais a fluidez e a segurança na BR-376: é o caso do Novo Entroncamento de Apucarana, onde, neste mês de fevereiro, as equipes da concessionária trabalham na colocação do pavimento na pista sentido Curitiba e também na finalização de um novo aterro, necessário para a construção do acesso ao Entroncamento.

Seguindo em Apucarana, a CCR RodoNorte já iniciou as obras de uma nova trincheira no km 247 e também avança nos trabalhos de construção do novo viaduto de acesso ao aeroporto, no km 249.