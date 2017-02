Homem esfaqueado é encontrado morto no meio da rua em Mauá da Serra

Um homem de 30 anos foi encontrado morto por volta das 23h de sábado (04) na Rua Belo Horizonte, no centro de Mauá da Serra. A vítima identificada como Sidnei Soares de Oliveira tinha marcas de perfuração pelo corpo e ao que indica teria sido esfaqueado.

A Polícia Miltar (PMN) foi acionada por uma pessoa que informou que havia um indivíduo ferido e caído no meio na rua. A equipe esteve no local e com apoio de um enfermeiro do posto de saúde constatou o óbito.

Uma testemunha que mora próximo ao local, relatou que viu um homem sem camisa esfaqueando a vítima, no entanto a polícia ainda não conseguiu localizar o suspeito.

O Instituto Médico Legal (IML) foi acionado e recolheu o corpo da vítima para exames de necropsia.