Acidente deixa um morto e três feridos em Jandaia do Sul

Uma jovem de 25 anos morreu e outras três pessoas ficaram feridas após acidente na manhã desta sexta-feira (3), na BR-376, em Jandaia do Sul. Segundo informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o motorista do Toyota Corola, placas de Jandaia, perdeu o controle da direção e capotou na rodovia, perto do trevo de acesso à cidade. O veículo ainda bateu contra a canaleta e parou fora da pista. Com o impacto, a passageira foi arremessada para fora do carro e morreu no local.

Entre os sobreviventes estão o motorista identificado como Marcelo Azarias, 40 anos, que foi atendido pelo Corpo de Bombeiros e levado ao pronto atendimento municipal. Os ocupantes Leonardo Mendes Raimundo, 22 anos, e um adolescente de 17 anos foram encaminhados pelo Samu ao Hospital da Providência, em Apucarana. O corpo da vítima fatal foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana. A moça foi identificada como Camila Fabiana Paduan, 25 anos.