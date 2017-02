Chuvas continuam durante o fim de semana em toda região

As chuvas que atingiram Apucarana e região durante toda a semana não dão trégua e continuam até domingo (05). De acordo com o Sistema de Meteorologia do Paraná (Simepar) o tempo se mantém úmido e as temperaturas não sofrem grandes alterações.

Esta sexta-feira (03) amanheceu chuvosa com pancadas. O clima se estende até à noite, com possibilidade de trovoadas. Já no sábado (04), as chuvas voltam a aparecer na parte da tarde e os ventos ficam mais fortes, com velocidade de até 43 km/h. O domingo (05) também continua chuvoso e o tempo nublado predomina. Os ventos podem atingir os 50 km/h.

As temperaturas para o fim de semana ficam entre 19ºC e 31ºC.