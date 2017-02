Bandidos cercam destacamento da PM e explodem agência bancária

Uma quadrilha fortemente armada explodiu uma agência do Banco do Brasil na madrugada desta sexta-feira (3), em Rio Branco do Ivaí (a 139,5 quilômetros de Apucarana). Os bandidos cercaram o destacamento da Polícia Militar (PM), dinamitaram caixas eletrônicos recém instalados e fizeram um refém. Contudo, segundo a polícia, eles não tiveram êxito e fugiram sem levar dinheiro.

Explosões e tiros foram ouvidos por volta da 1 hora. Testemunhas informaram que os bandidos chegaram em um Fiat Grand Siena com armas longas. O grupo agiu na agência, foi até o destacamento e atirou contra o prédio para intimidar os policiais. Os criminosos teriam incitado a reação dos policiais afirmando que estavam com um refém. A vítima foi abordada no momento em que passava pelo local e foi abandonada no Bairro Paranapuã.

Conforme informações de um líder comunitário, havia dois PMs de plantão no momento do ataque e a única viatura da corporação apresentava problemas mecânicos. Pelo menos seis homens foram vistos na ação. Reforço foi acionado para dar apoio à situação, no entanto, até a publicação desta reportagem, nenhum suspeito havia sido preso.

Explosões e tiros causaram grande destruição. Foto: Colaboração/WhatsApp

Ainda nesta madrugada, um Space Fox foi encontrado abandonado na zona rural de Rosário do Ivaí. A polícia suspeita que o veículo tenha sido usado pelos bandidos.

Armamento

Indícios apontam que a quadrilha estava munida de armas de grosso calibre. No local foram encontradas munições deflagradas de calibre 12, 9 milímetros, .40 e 223. O prédio sofreu danos consideráveis devido aos tiros e explosões, no entanto, segundo informações da polícia, os criminosos não conseguiram levar dinheiro. A agência ainda estava se recuperando de outro ataque sofrido em 2016 e os novos caixas eletrônicos ainda estavam desativados.

(Com informações do Blog do Berimbau)