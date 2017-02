PM prende trio com maconha e 450 pedras de crack em Ortigueira

A Polícia Militar (PM) prendeu um rapaz e apreendeu dois menores com três buchas de maconha e 450 pedras de crack na quarta-feira (1º), em Ortigueira. O flagrante ocorreu após denúncias de tráfico de drogas em uma casa na Rua Pedro Vanjura, no bairro Santa Cecília.

De acordo com relato da PM, uma equipe foi até o endereço informado e localizou dois menores em atitude suspeita. Com um deles foram encontradas as buchas de maconha e R$ 65 em dinheiro. Já o outro adolescente informou que morava no local apontado como ponto de venda de drogas. Dentro da casa os policiais encontraram o terceiro envolvido e durante vistoria localizou o crack e mais R$ 41 em dinheiro.

Segundo a polícia, o morador assumiu a propriedade da droga. No local a PM encontrou comprovantes de depósito referentes aos pagamentos. Os três foram encaminhados à delegacia.

(Com informações do Blog do Berimbau)