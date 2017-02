Ivaiporã revitaliza Praça Henrique Portelinha

Depois de finalizar melhorias na Praça Manoel Teodoro da Rocha, a Prefeitura de Ivaiporã está dando sequência ao programa de revitalização de espaços públicos e iniciou reforma um dos seus pontos mais conhecidos, a Praça Henrique Portelinha, localizada na Avenida Paraná, no centro da cidade, nas proximidades do Banco Brasil.

A obra foi licitada na gestão anterior e a praça estão sendo sendo revitalizada com recursos próprios do município na ordem de R$ 142 mil. A execução da obra teve início na semana passada, previsão de conclusão é de 6 meses. A praça é a preferida dos aposentados, que se reúnem diariamente no local para colocarem a conversa em dia e se divertirem com jogos como dominó, damas e truco.

As melhorias incluem novo paisagismo, com o plantio de grama e flores, calçamento com paver, implantação de banheiro masculino e feminino, bancos, concha acústica, deck suspenso com cobertura e mesas. O espaço coberto reservado para a viatura da Polícia Militar também está sendo reformado. Segundo o prefeito Miguel Roberto do Amaral (PSDB), a revitalização trará mais colorido e vida para área central e conforto para os frequentadores.

“É um projeto do governo Carlos Gil e estamos dando continuidade. Vamos continuar levando essa nova ideia de paisagismo para as demais praças, a fim de termos uma cidade mais colorida e alegre”, completa Miguel Amaral.O aposentado Luiz Miguel Arcanjo, aprovou a revitalização.

"Tudo que for para trazer benefício para o povo é bom ", analisa Arcanjo. Ana Maria Lima, que trabalha em uma loja na região também aprovou. “Vai melhorar muito. É a praça preferida de meu pai e ele não vê a hora de terminar para reencontrar os amigos”, assinala Ana Maria.