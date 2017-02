Jovem gravemente ferido em acidente morre no hospital

Um jovem de 22 anos morreu no hospital na madrugada desta quinta-feira (2), após acidente de trânsito ocorrido na semana passada entre Marumbi e Jandaia do Sul. César Augusto Pereira dos Santos estava internado desde a madrugada do último sábado (28) quando ficou gravemente ferido após capotamento no quilômetro 29 PR-466, próximo ao Distrito de São José.

Santos foi encaminhado ao Hospital da Providência, em Apucarana, no entanto, não resistiu e faleceu nesta madrugada. Segundo informações colhidas no local, o rapaz dirigia o veículo. Ele estava acompanhado de um amigo de 21 anos que também ficou ferido.

(Com informações do Blog do Berimbau)