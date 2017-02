Acidente deixa três pessoas feridas em Rosário do Ivaí

Três pessoas ficaram feridas - entre elas uma criança - após acidente no fim da tarde de quarta-feira (1º), na PR-082, em Rosário do Ivaí. De acordo com informações da Polícia Rodoviária Estadual (PRE), o motorista do VW Gol, placas de Boa Vista-Roraima, perdeu a direção do veículo e saiu da pista. O carro caiu em uma canaleta e atingiu a manilha de um bueiro no acostamento.

No carro estavam o motorista Cícero Aparecido, de 51 manos, a esposa dele Noemia Alves Alcântara Peres dos Santos, 44 anos, e uma menina de 4 anos. Todas as vítimas foram encaminhadas para o Hospital Santa Casa, em Rosário do Ivaí. A criança teria sofrido ferimentos graves, no entanto, não corre risco de morrer.

(Com informações do Blog do Berimbau).