Temer restringe circulação de jornalistas no Palácio do Planalto

GUSTAVO URIBE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma prática oposta à de governos anteriores, o presidente Michel Temer restringiu a livre circulação de jornalistas no quarto andar do Palácio do Planalto, onde ficam os gabinetes ministeriais da Casa Civil e da Secretaria de Governo.

Agora, o acesso só é permitido com o acompanhamento de um funcionário da Secretaria de Comunicação.

O sigilo da fonte jornalística é garantido pela Constituição Federal.

A limitação foi estabelecida por meio de uma portaria publicada no final do ano passado. A medida entrou em vigor nesta quinta-feira (9), quando seguranças foram colocados próximos aos elevadores e barraram jornalistas.

No início do governo peemedebista, sob o argumento da necessidade de transparência da gestão pública, o acesso à imprensa era liberado inclusive no terceiro andar, onde fica o gabinete presidencial.

Com o agravamento da crise política, contudo, o acesso ao terceiro andar foi restringido e, agora, foi limitado também o trânsito no quarto andar.

A nova norma ocorre após o presidente ter nomeado Moreira Franco para a Secretaria-Geral da Presidência da República, pasta responsável pela secretaria de administração.

O trânsito no quarto andar era permitido livremente nos governos militares e nas administrações de José Sarney, Fernando Collor, Itamar Franco, Fernando Henrique Cardoso e Luiz Inácio Lula da Silva.

No início de seu segundo mandato, também em meio a uma crise, a ex-presidente Dilma Rousseff tentou restringir o acesso, mas recuou da limitação.