Em mensagem, Moraes diz que Temer vai anunciá-lo às 19h ao STF

PEDRO LADEIRA

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em uma troca de mensagens pelo telefone celular, o ministro da Justiça, Alexandre de Moraes, diz a uma pessoa que sua indicação ao STF (Supremo Tribunal Federal) será anunciada pelo presidente Michel Temer às 19h desta segunda (6).

"Hoje, lá pelas 19h00, o Presidente indicará meu nome para a vaga do Supremo Tribunal Federal. Se Deus quiser, em pouco tempo", diz trecho digitado pelo ministro. Logo depois, ele começa a escrever sobre a sabatina que tem de ser realizada pelo Senado para que seu nome seja aprovado.

Um interlocutor identificado como Vivi responde: "Tanta gente me parabenizando kkkkk". "Não sei nem o que responder", emenda.

A troca de mensagens ocorreu durante um evento no Palácio do Planalto.

O presidente Temer decidiu indicar o ministro da Justiça para a vaga que era ocupada por Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no dia 19.

A indicação ganhou força no fim de semana, superando o favorito até então, o presidente do TST (Tribunal Superior do Trabalho), Ives Gandra Filho.