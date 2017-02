Temer nomeia Hussein Kalout para Secretaria de Assuntos Estratégicos

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - O presidente Michel Temer decidiu nomear o cientista político Hussein Kalout para comandar a Secretaria de Assuntos Estratégicos, que será recriada sob a vinculação da Secretaria-Geral da Presidência da República.

A pasta, que tinha status de ministério, foi extinta em 2015 pela então presidente Dilma Rousseff, após pedido de demissão do então ministro Mangabeira Unger.

O novo titular é colunista da Folha de S.Paulo e especialista em política internacional e Oriente Médio, além de ser pesquisador da Universidade Harvard. A nomeação deve ser publicada na semana que vem no "Diário Oficial da União".

Como é praxe no jornal, ele deixará de ser colunista ao ocupar cargo no primeiro escalão do governo federal.

Nesta sexta-feira (3), o presidente nomeou três novos ministros para seu governo: Moreira Franco (Secretaria-Geral), Antonio Imbassahy (Secretaria de Governo) e Luislinda Valois (Direitos Humanos).