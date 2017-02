Advogado diz sentença é injusta

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - O advogado de Santana, Fábio Tofic Simantob, afirmou à reportagem que considera "injusta" a condenação, já que o marqueteiro diz não ter conhecimento da origem ilícita dos pagamentos.

"Não existe crime de lavagem de dinheiro culposo. Eles não sabiam que havia algo a esconder", diz.

A defesa de Mônica Moura destacou a sua absolvição do crime de corrupção.

A defesa de João Vaccari Neto negou as acusações no decorrer do processo, e disse que o ex-tesoureiro nunca recebeu propinas.