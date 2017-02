Fachin inicia transição com gabinete de Teori na relatoria da Lava Jato

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

THAIS BILENKY

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O gabinete do ministro Edson Fachin, novo relator da Operação Lava Jato no Supremo Tribunal Federal, informou que já começou a transição com a equipe de Teori Zavascki.

Em nota, a assessoria de Fachin informou que "já iniciou os trabalhos para o fim de levar a efeito a transição entre gabinetes e contará, nesses afazeres, com a contribuição indispensável da atual equipe".

"O ministro relator expressa sua confiança inabalável de que a Suprema Corte cumprirá sua missão institucional de, respeitando a Constituição da República e as leis penais e processuais penais, realizar nos prazos devidos a Justiça com independência e imparcialidade", afirmou.

Ele homenageou Teori, "exemplo de magistrado sereno, técnico, independente e imparcial". O ministrou morreu em janeiro em acidente aéreo.