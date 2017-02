Eike ainda não recebeu visitas de parentes na cadeia

RIO DE JANEIRO, RJ (FOLHAPRESS) - O empresário Eike Batista, preso desde a última segunda-feira (30), ainda não recebeu visita de parentes na cadeia. Apenas o advogado o visitou nos últimos três dias. A informação foi confirmada pela Seap (Secretaria de Administração Penitenciária).

Eike está preso na cadeia de Bangu 9, na zona norte no Rio. Parentes têm direito a visita mediante um cadastro na secretaria. São solicitados documentos básicos e comprovante de grau de parentesco com o preso. A partir daí, faz-se uma carteirinha que dá acesso ao presídio nos dias de visita. O registro demora no mínimo 15 dias. Há relatos de demora de até dois meses.

A exceção é a visita do advogado, que tem acesso livre ao preso, sem necessidade de registro prévio. Familiares têm direito a visitar o preso sem o registro desde que a direção do presídio aprove.

Parentes podem enviar ofício ao diretor da cadeia via advogado do preso solicitando visitas antes do o registro ficar pronto. Segundo a Seap, nenhum parente de Eike ainda entrou com pedido dessa natureza.

Eike não tem curso superior e, portanto, direito à cela especial. Ele divide cela com outros presos na Operação Eficiência, o doleiro Álvaro José Galliez Novis e Wagner Jordão Garcia.

Cinco pessoas dividem a cela de 15 m² onde está o empresário. O local possui uma televisão, ventilador e três beliches.

FAMÍLIA

Embora ainda não tenha ido visitá-lo, a família de Eike faz campanha em defesa do empresário nas redes sociais. O filho do meio de Eike, o DJ Olin Batista já fez duas publicações de apoio ao pai.

Ele criou a hashtag #ForçaEikeEstamosComVocê, que acompanha as mensagens sobre o pai.

Ex-mulher do empresário, a atriz Luma de Oiveira, também havia dado declaração em favor do empresário em uma rede social.

"[Ele] Fez muitos investimentos no nosso país com recursos próprios. Infelizmente, parece que os empresários ficam acuados por pseudogovernantes. Lamentável", disse ela.

O filho mais velho, Thor, ainda não se pronunciou sobre a prisão do pai