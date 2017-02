"Atuação eficiente e independente", diz Moro sobre Fachin

Solucione o seu Problema com a Queda de Cabelo

ESTELITA HASS CARAZZAI

CURITIBA, PR (FOLHAPRESS) - Em nota divulgada nesta quinta (2), o juiz federal Sergio Moro elogiou a escolha do ministro Edson Fachin, do STF (Supremo Tribunal Federal), como relator da Operação Lava Jato, e disse que o magistrado "tem se destacado pela atuação eficiente e independente".

"Tomo a liberdade, diante do contexto e com humildade, de expressar que o ministro Edson Fachin é um jurista de elevada qualidade e, como magistrado, tem se destacado por sua atuação eficiente e independente", escreveu Moro.

Fachin, que se tornou ministro do STF em 2015, construiu sua carreira no Paraná e foi professor de Direito Civil na mesma universidade em que Moro leciona, a UFPR (Universidade Federal do Paraná).

Ele irá assumir o posto deixado pelo ministro Teori Zavascki, morto em um acidente aéreo no final de janeiro.

Caberá ao novo relator, por exemplo, conduzir a delação de 77 executivos da Odebrecht, homologada pela presidente da Corte, Cármen Lúcia, na segunda-feira (30).