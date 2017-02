Racha no PMDB ameaça tirar votos de Rodrigo Maia na Câmara

RANIER BRAGON, DANIEL CARVALHO E ANGELA BOLDRINI

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Um racha na bancada do PMDB na escolha do nome que concorrerá à vaga de primeiro-vice-presidente da Câmara ameaça tirar votos de Rodrigo Maia (DEM-RJ) e eleva as chances de a eleição desta quinta-feira (2) para o comando da Casa só ser decidida no segundo turno.

Em votação interna na terça, os deputados Lúcio Vieira Lima (BA), irmão do ex-ministro Geddel Vieira Lima, e José Priante (PA) tiveram cada um 28 votos dos peemedebistas para se candidatarem a vice da Câmara.

O líder da bancada, Baleia Rossi (SP), que é próximo a Michel Temer, apoiou então a tese de que Lúcio deveria ser o escolhido por ser mais velho que Priante.

Com isso, os partidários do deputado do Pará ameaçam romper o compromisso do partido de votar em Rodrigo Maia para a presidência da Casa. Esses votos seria direcionados para o principal rival do atual presidente da Câmara, o líder do PTB, Jovair Arantes (GO).

Um assessor do presidente Michel Temer chegou a dizer que o Palácio do Planalto identificou um crescimento da candidatura de Jovair nos últimos dias.

Como Maia e Jovair são da base de sustentação de Temer, o presidente da República se declara neutro na disputa. Nos bastidores, porém, trabalha pela recondução do atual presidente da Câmara.