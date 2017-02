Sérgio Onofre busca recursos junto à Secretaria Estadual da Agricultura e Abastecimento

O prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre, viajou à Curitiba em busca de recursos junto ao Governo do Estado. Em reunião na manhã desta quarta-feira (1º), com o secretário estadual de Agricultura e Abastecimento do Paraná, Noberto Ortigara, Onofre destacou a necessidade de recuperação das microbacias do município, preservação das nascentes, recuperação das estradas rurais e equipamentos agrícolas que possam melhorar as condições de trabalho dos agricultores de pequenas propriedades.

“Junto ao Governo do Estado, estamos buscando diversas melhorias para os trabalhadores rurais que somam para o desenvolvimento de Arapongas”, afirmou o prefeito.

Em sua visita a capital do Estado, Onofre tem buscado recursos junto o governo também para outros setores, informou a assessoria de imprensa.

Casa Civil

Na terça-feira (31/01), o prefeito foi recebido pelo Secretário Chefe da Casa Civil do Paraná, Valdir Luiz Rossoni. Na ocasião Onofre tratou das demandas do município, além de enfatizar a agilidade nos recursos.

Outro ponto alto da reunião foi também a respeito da construção de um minipresídio em Arapongas, que visa a melhoria na segurança, além de solucionar a superlotação da cadeia pública.

A reunião contou com a presença dos deputados estaduais Pedro Lupion e Thiago Amaral.