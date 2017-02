Prefeito abre gabinete para o público em Arapongas

Desde quando começou a administrar o município oficialmente, o prefeito de Arapongas, Sérgio Onofre da Silva (PSC), vem mantendo as portas do seu gabinete abertas ao público. Acompanhado de assessores, primeiro Onofre atende a todas as pessoas que procuram a prefeitura para falar com o prefeito. Após atender um por um, ele começa a tratar dos assuntos administrativos da Prefeitura.

Sérgio Onofre explica que vem adotando esta prática com a finalidade saber mais diretamente das pessoas as suas reivindicações, seja de cunho pessoal ou em favor do seu bairro. Ele observa, no entanto, que 90% são pedidos de empregos e outros relacionados a casas ou problemas de saúde. A média de atendimento é de 150 a 200 pessoas por dia. Os pedidos, conforme o prefeito, são atendidos na medida do possível.Segundo Sérgio Onofre, não há limite de horário para atendimento ao público. “Se fui eleito prefeito é justamente para ficar à disposição da comunidade”, destaca.

Para cada pessoa que pretende falar com o prefeito é feita uma ficha com seu nome e o assunto. As fichas são colocadas pela assessoria na mesa do prefeito, que chama uma a uma pelo nome, já sabendo o que ela quer. Não há fila de espera, todas as pessoas ficam acomodadas dentro do próprio gabinete, sejam sentadas ou em pé.Para o novo prefeito de Arapongas, não há incômodo algum receber todas as pessoas de uma só vez no gabinete. “É bom o povo vir aqui e a gente se sentir no meio do povo”, destaca.