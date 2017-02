Policiais civis de Maringá paralisam atividades em protesto contra PEC 287

Para comer sem culpa! Ebook com 101 receitas fit!

As atividades da Polícia Civil foram paralisadas nesta quarta-feira (8) em Maringá (norte do Paraná), em adesão a um protesto nacional contra a Proposta de Emenda à Constituição 287, que trata sobre a reforma da Previdência Social proposta pelo presidente Michel Temer. A PEC aumenta tanto o tempo de contribuição quanto a idade mínima para os brasileiros se aposentarem.

A escrivã Zorá Nepomuceno declarou que os policiais civis pedem respeito aos deputados eleitos pelo Paraná, na tentativa de derrubar a PEC. Para pressionar os políticos, representantes da categoria estão em Brasília.

A discussão sobre a reforma da previdência começou esta semana, com a instalação da comissão que vai debater a PEC na Câmara.

De acordo com a investigadora Maria de Oliveira, a PEC “tira benefícios de quem está na ativa. É preciso trabalhar praticamente 50 anos e se aposentar com 65 anos”, afirmou. Para a categoria, as mudanças afetam inclusive a entrada de novos servidores na Polícia Civil.

Atendimento à comunidade

Como as delegacias estão paralisadas nesta quarta-feira, as pessoas devem registrar boletins de ocorrência pela internet ou aguardarem a quinta-feira (9).

As informações são do portal MassaNews