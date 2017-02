Idoso é preso suspeito de abusar sexualmente de sobrinha de oito anos

Para comer sem culpa! Ebook com 101 receitas fit!

Um homem de 70 anos foi preso na noite de segunda-feira (06) após ser flagrado pela Polícia Militar (PM) abusando sexualmente da sua sobrinha de apenas oito anos, dentro de um carro, em Maringá, no Paraná (PR).

A equipe policial fazia patrulhamento quando avistou um veículo estacionado em uma área afastada. Ao checar a situação, a PM encontrou o senhor beijando a boca da menina.

O idoso alegou que a sobrinha estaria reclamando de um sangramento no nariz e que os policias os abordaram no momento em que ele chegava perto do rosto dela. Já a criança, confirmou o abuso e disse que o tio teria a beijado.

O homem foi encaminhado à delegacia e no local foi verificado que ele possui uma passagem por estupro no ano de 2007. Ele foi detido e poderá responder pelo crime, que prevê pena de oito a 15 anos de prisão.

(Com informações - Massa News)