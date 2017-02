Governador participa do lançamento da 57ª Expolondrina

Método Natural para acabar com as estrias

O governador Beto Richa participou nesta quinta-feira (9) do coquetel de lançamento da 57ª edição da Exposição Agropecuária e Industrial de Londrina (Expolondrina), promovida pela Sociedade Rural do Paraná. A feira deste ano, que acontece entre os dias 30 de março e 9 de abril no Parque de Exposições Governador Ney Braga, tem como tema “Agronegócio, Tecnologia e os Novos Horizontes”.

Considerada uma das maiores do setor de agronegócios do Brasil, a feira oferece cursos, palestras, expositores e comércio de produtos. A expectativa para este ano é que os participantes movimentem R$ 400 milhões, mesmo montante da edição realizada no ano anterior.

“Aqui temos a possibilidade de expor as nossas riquezas, os produtos agropecuários, as novas tecnologias e os implementos agrícolas que fazem da nossa agricultura esta força pujante, que gera milhões de empregos e riquezas para o Paraná e para o Brasil”, afirmou o governador.

Richa disse ainda que a previsão de safra recorde para 2017 deve alavancar ainda mais a economia do Paraná.

“Não temos dúvida de que esta safra vai contribuir mais uma vez para amenizar os efeitos nocivos desta gravíssima crise financeira que o Brasil vive e que é sem precedentes na nossa história”, completou.

O presidente da Sociedade Rural do Paraná, Afrânio Brandão, disse estar otimista uma vez que a previsão, para este ano, é de safra recorde: 14% superior à safra passada.

"Além disso, a previsão é que a inflação fique abaixo dos 4,5%. Tudo isso nos traz ânimo e é disso que o país precisa. Sem ânimo ninguém investe, ninguém aplica e não aplicando não há geração de emprego. Aqui nós estamos animados e prevemos uma bela exposição”, disse. Já o prefeito de Londrina, Marcelo Belinati, ressaltou a importância financeira da feira para o município.

“A Expolondrina movimenta nossa economia, gera emprego; são mais de sete mil postos de trabalho. Além disso, os hotéis ficam cheios, restaurantes, shoppings. O dinheiro circula em Londrina”, afirmou.

Melhorias

Richa lembrou que diversas ações do Governo beneficiaram e continuarão beneficiando o setor do agronegócio. Ele citou a capitalização do BRDE, que alavancou as ações do Banco, aumentando as verbas destinadas às cooperativas. Fora isso, Richa afirmou que a readequação de 3,2 mil quilômetros de estradas rurais tem ajudado o setor, assim como a modernização do Porto de Paranaguá.

“O nosso porto é muito mais eficiente hoje e é considerado por técnicos da Antaq e do governo federal como o porto mais eficiente e moderno do Brasil. Há quatro anos não temos mais as históricas filas quilométricas de caminhões para desembarcar no porto. Modernizamos o corredor de exportação, garantindo mais agilidade e eficiência nos embarques. Todas estas melhorias beneficiam diretamente o agronegócio”, completou.

Tecnologia

Umas das atrações da Expolondrina 2017 é o pavilhão Smart Agro, que abriga diversos fornecedores de tecnologia do setor de agronegócios. Durante a feira também acontece a segunda edição do Hackathon Paranaense de Agronegócio, maratona em que designers, programadores e empreendedores desenvolvem projetos para a área de agronegócios.

Animais

A Expolondrina conta com a exposição de 30 raças de bovinos e equinos, além de outros animais. De acordo com a organização também estão agendados leilões, exposição de equipamentos agrícolas e palestras. ENTRETENIMENTO – Shows de sertanejos – a exemplo de Matheus e Kauan, Henrique e Juliano, Pedro Paulo e Alex e Amado Batista – e rodeios também fazem parte da programação. Os ingressos podem ser comprados no site da feira (http://expolondrina2017.com.br/).

Presenças

Participaram da solenidade a secretária da Família e Desenvolvimento Social, Fernanda Richa; o secretário do Desenvolvimento Urbano, Ratinho Junior; os deputados federais Alex Canziani e Rubens Bueno; e os deputados estaduais Luiz Cláudio Romanelli, Alexandre Curi, Tiago Amaral e Tercílio Turini, além do prefeito de Cambé José do Carmo.