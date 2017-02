Morre o arcebispo emérito de Londrina, Dom Albano Bortoletto Cavallin

O arcebispo emérito de Londrina (norte do Paraná), Dom Albano Bortoletto Cavallin, morreu nesta quarta-feira (1º), aos 86 anos. Ele estava internado no Hospital Evangélico, onde passou por um procedimento cirúrgico no coração no início da tarde. Ainda não há informações sobre horários e locais de velório e sepultamento.

Nascido na Lapa, neto de imigrantes italianos, Dom Albano viveu 16 anos de formação no Seminário de São Paulo, São Leopoldo, Roma e Bélgica. Ordenado Padre com 24 anos, foi por alguns anos padre coadjutor na Catedral de Curitiba e depois pároco na Igreja de Santa Terezinha, na mesma cidade, e foi ordenado bispo em 1973.

Foi o incentivador do conhecido Manual de Catequese “Crescer em Comunhão”, bispo auxiliar em Curitiba, bispo diocesano em Guarapuava e morava há 25 anos em Londrina. Aos 75 anos, no ano de 2006, apresentou sua renúncia e tornou-se Arcebispo Emérito de Londrina.

A Arquidiocese de Londrina se manifestou por meio de nota:

"Interpretavam lhes as Escrituras"

A Arquidiocese de Londrina vem a público expressar seu pesar pelo falecimento do seu Arcebispo emérito Dom Albano Bortoletto Cavallin, ocorrido nesta tarde, 01 de fevereiro de 2017. Tendo maiores informações sobre o velório a Arquidiocese de Londrina informará.

Reafirmamos nossa fé na Ressurreição e a certeza de que dom Albano, agora, celebra sua Páscoa Definitiva na paz eterna do Senhor.

Nota de pesar do governador Beto Richa

O governador do Paraná, Beto Richa, divulgou nesta quarta-feira (1) uma nota de pesar pela morte do arcebispo emérito de Londrina, dom Albano Bortoletto Cavallin. Richa ressaltou a dedicação de dom Albano ao trabalho junto à comunidade.

Leia a nota do governador: "Lamento profundamente o falecimento de dom Albano Bortoletto Cavallin. Desenvolveu intenso trabalho pastoral como arcebispo de Londrina, por vários anos, e mesmo depois, já como arcebispo emérito. Uma grande perda para toda a comunidade católica".