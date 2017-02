Destaques da programação (de 11 a 17 de fevereiro)

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV aberta:

- SÁBADO, 11

Record TV, 15h30.

O RETORNO DE JOHNNY ENGLISH

Título original: Johnny English Reborn

Produção: Reino Unido/ EUA/França, 2011

Direção: Oliver Parker

Elenco: Rowan Atkinson, Gillian Anderson, Pierce Brosnan, Dominic West, Rosamund Pike

Após um longo período de isolamento na Ásia, o divertido e atrapalhado espião Jonnhy English precisa cumprir uma nova missão: impedir o assassinato do premier chinês. Para se redimir dos erros no passado e reconquistar seu espaço, ele usará alta tecnologia e estratégias nada convencionais.

- DOMINGO, 12

Globo, 14h35.

Os VINGADORES

Título original: The Avengers

Produção: EUA, 2012

Direção: Joss Whedon

Elenco: Robert Downey Jr., Scarlett Johansson, Chris Evans, Chris Hemsworth, Mark Ruffalo

Loki retorna à Terra enviado por uma raça alienígena que pretende dominar os humanos. Diante da ameaça, Nick Fury reúne uma turma dotada de grandes habilidades para uma primeira missão em conjunto. E os convocados são ninguém menos que o Homem de Ferro, Capitão América, Thor, Hulk, Gavião Arqueiro e Viúva Negra.

- SEGUNDA, 13

Globo, 22h43.

O ATAQUE

Título original: White House Down

Produção: EUA, 2013

Direção: Roland Emmerich

Elenco: Jason Clarke, Jamie Foxx, Maggie Gyllenhaal, Richard Jenkins

O ex-militar John Cale tinha o grande sonho de entrar para a equipe do serviço secreto que protege o presidente dos Estados Unidos, mas vê sua intenção ir por água abaixo quando não é aprovado na seleção. Sem saber como dar a notícia para sua filha, ele a leva para um passeio na Casa Branca. Ele só não esperava era que, no mesmo dia, o local fosse atacado por um grupo paramilitar fortemente armado. Com o governo tendo que enfrentar o caos, caberá a John encontrar um jeito de salvar o presidente.

- TERÇA, 14

Globo, 15h15.

2 FILHOS DE FRANCISCO

Produção: Brasil, 2005

Direção: Breno Silveira

Elenco: Ângelo Antônio, Dira Paes, Marcio Kieling, Thiago Mendonca, Paloma Duarte

Francisco é um lavrador que sonha transformar os filhos Mirosmar e Emival em uma famosa dupla sertaneja. Um empresário consegue lancá-los no interior, mas um acidente interrompe a carreira da dupla. Anos depois, Mirosmar vira Zezé di Camargo e conhece o sucesso ao se unir a um outro irmão, o parceiro perfeito para concretizar o sonho do pai.

- QUARTA, 15

Globo, 15h14

UM PRÍNCIPE EM MINHA VIDA

Título original: The Prince & Me

Produção: EUA, 2004

Direção: Martha Coolidge

Elenco: Julia Stiles, Luke Mably, Ben Miller, Miranda Richardson

Edward é um jovem príncipe dinamarquês que deseja levar uma vida normal. Para tanto, decide se mudar para os Estados Unidos, onde poderá viver do jeito que quiser. Lá ele se apaixona por Paige, que a princípio não sabe de suas raízes na realeza. Quando Edward é convocado para assumir o trono, porém, Paige terá de tomar uma decisão que poderá mudar sua vida: ir com ele e se tornar uma rainha ou ficar nos Estados Unidos e realizar o sonho de ser médica.

- QUINTA, 16

Globo, 15h15

EDWARD MÃOS DE TESOURA

Título original: Edward Scissorhands

Produção: EUA, 1990

Direção: Tim Burton

Elenco: Johnny Depp, Winona Ryder, Dianne Wiest, Anthony Michael Hall

Dona de casa leva para casa jovem inventado por fabricante de bolachas. Na verdade, o inventor morreu antes de substituir as tesouras que lhe servem de mãos. Paparicado pelas mulheres, por ser exímio jardineiro e cabeleireiro, o rapaz apaixona-se pela filha da hospedeira e acaba perseguido, vítima de incompreensões e maldades.

- SEXTA, 17

Globo, 15h17

CADA UM TEM A GÊMEA QUE MERECE

Título original: Jack and Jill

Produção: EUA, 2011

Direção: Dennis Dugan

Elenco: Adam Sandler, Al Pacino, Katie Holmes, Elodie Tougne

Jack é um publicitário de sucesso que mora em Los Angeles com sua esposa, Erin, e os filhos. Com a aproximação do feriado, ele começa a temer a visita da sua irmã gêmea, Jill, uma grosseirona capaz de enlouquecer a família. Mas o que já era ruim fica ainda pior quando Jill aparece e revela que irá ficar mais tempo do que o previsto.