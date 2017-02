Destaques da programação (de 11 a 17 de fevereiro)

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Confira os destaques da programação de filmes para a semana na TV paga:

- SÁBADO, 11

HBO, 22h.

NO CORAÇÃO DO MAR

Título original: In The Heart Of The Sea

Produção: Austrália/Canadá/Espanha/EUA/Grã-Bretanha, 2015

Direção: Ron Howard

Elenco: Chris Hemsworth, Benjamin Walker, Cillian Murphy, Brendan Gleeson

A tripulação do Essex, um barco baleeiro, deverá fazer o impossível para sobrevier em uma ilha deserta após sofrer um brutal ataque da baleia que serviu de inspiração para o clássico romance “Moby Dick”.

- DOMINGO, 12

Telecine Pipoca, 20h.

RUA CLOVERFIELD, 10

Título original: 10 Cloverfield Lane

Produção: EUA, 2016

Direção: Dan Trachtenberg

Elenco: Mary Elizabeth Winstead, John Goodman, John Gallagher Jr.

Michelle sofreu um acidente de carro e acordou no porão de um homem que alegou ter salvo sua vida de um ataque químico que destruiu o planeta. Sem acreditar na história, ela tenta se libertar, mas as atitudes de Howard fazem com que ela se questione sobre o que ocorreu lá fora.

- SEGUNDA, 13

Maxprime, 22h.

AGENTE 86 - BRUCE E LLOYD FORA DE CONTROLE

Título original: Get Smart’s Bruce And LLoyd Out Of Control

Produção: EUA, 2008

Direção: Gil Junger

Elenco: Masi Oka, Nate Torrence, Jayma Mays, Larry Miller, Patrick Warburton

Bruce e Lloyd, experts em tecnologia, saem de sua zona de conforto para desenvolver uma nova invenção: uma capa invisível. Logo, o par de heróis descobrirá que ser espião demanda um grande e verdadeiro desafio.

- TERÇA, 14

Canal Brasil, 22h.

HELENO

Produção: Brasil, 2012

Direção: José Henrique Fonseca

Elenco: Rodrigo Santoro, Alinne Moraes, Othon Bastos, Angie Cepeda

Galã da sociedade carioca, o jogador de futebol Heleno de Freitas era considerado o príncipe do Rio dos anos 1940. Com seu gênio explosivo, ele mostrou seu comportamento arredio dentro e fora de campo, o que o levou a um fim trágico.

- QUARTA, 15

TCM, 17h20.

MEU PRIMEIRO AMOR

Título original: My Girl

Produção: EUA, 1991

Direção: Howard Zieff

Elenco: Macaulay Culkin, Anna Chlumsky, Dan Aykroyd, Griffin Dunne, Jamie Lee Curtis, Richard Masur

Vada é uma garota precoce de 11 anos que vive com o pai viúvo em uma pequena cidade da Pensilvânia. Seu melhor amigo é Thomas, um garoto tímido com quem ela passa a maior parte do dia. A rotina da casa muda completamente quando uma extrovertida maquiadora chega à cidade procurando emprego na funerária do pai de Vada. Os dois acabam se apaixonando e provocando o ciúme da menina. No entanto, outra terrível perda a obrigará a lidar de frente com seus sentimentos.

- QUINTA, 16

Telecine Cult, 22h.

INCOMPREENDIDA

Título original: Incompresa

Produção: França/Itália, 2014

Direção: Asia Argento

Elenco: Giulia Salerno, Charlotte Gainsbourg, Gabriel Garko

Aria tem nove anos e vive um pesadelo em casa. Seus pais vivem às turras e se preocupam mais com suas carreiras e as filhas de outro casamento do que com o bem-estar da menina. Solitária, ela encontra conforto em seu gato, Dac, e sua melhor amiga.

- SEXTA, 17

Maxprime, 22h05.

PERSEGUINDO ABBOTT

Título original: Survivor

Produção: EUA/Grã-Bretanha, 2014

Direção: James McTeigue

Elenco: Milla Jovovich, Pierce Brosnan, Dylan McDermott, Angela Bassett, Robert Forster

Uma policial recém-chegada à embaixada americana em Londres deve deter um grupo de terroristas, mas um mal-entendido a fará ser vista como criminosa. Ela terá que limpar seu nome a tempo, enquanto desmascara a mente por trás de um plano maligno.