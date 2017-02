Empresa fecha acordo com produtora para expandir catálogo do serviço de streaming

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A Amazon fechou um acordo com a produtora New Regency para aumentar o catálogo de filmes do Prime Video, seu serviço de streaming, em 200 países e territórios, incluindo o Brasil.

Assim, longas como "O Regresso", que enfim deu a Leonardo DiCaprio seu primeiro Oscar, e "Birdman", vencedor da estatueta de melhor filme em 2015, poderão ser vistos na plataforma. A previsão é que os filmes estejam disponíveis em 2018.

Pelo acordo, também a partir do ano que vem, obras mais antigas da produtora, como "Sr. e Sra. Smith", "Fogo contra Fogo" e "Los Angeles - Cidade Proibida" também estarão no acervo do Prime.

O acordo entre as duas empresas é válido por vários anos, mas o tempo de duração não foi divulgado.

Lançado no Brasil no fim de 2016, o Amazon Prime Video recebeu críticas pelo acervo limitado.

Nos últimos dias, o catálogo aumentou, com séries originais da Amazon. Nesta sexta (10), "The Man in the High Castle", série que se passa em um mundo no qual a Alemanha venceu a Segunda Guerra Mundial, ganhou sua segunda temporada no Brasil.

Na próxima semana, entre outros títulos, o serviço deve liberar no Brasil mais episódios de "Transparent" e de "Mozart in the Jungle.