Ney Matogrosso e Nação Zumbi vão tocar Secos e Molhados no Rock in Rio

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - No dia 22/9, Ney Matogrosso divide o palco do Rock in Rio com a Nação Zumbi para resgatar canções dos Secos e Molhados, banda que fazia apresentações ousadas na década de 1970 e que lançou músicas que se transformaram em clássicos, como "O Vira" e "Sangue Latino".

Ney, que fez o primeiro show de abertura da primeira edição do Rock in Rio, em 1985, fará uma apresentação inteira com as músicas dos Secos e Molhados, com arranjos feitos pela Nação Zumbi.

No dia 23, o cantor, rapper, compositor, produtor, ator e empresário CeeLo Green encerra a programação do Palco Sunset. O músico, que já recebeu cinco Grammy, fez parte do grupo de R&B, Goodie Mob na década de 1990, mas ficou conhecido 2006 com o hit "Crazy", que lançou como integrante do duo Gnarls Barkley.

Os 120 mil ingressos para o festival que foram disponibilizados em venda antecipada, em novembro, se esgotaram antes do anúncio da programação completa do Rock in Rio. A venda oficial de ingressos começa em 6 de abril.

A sétima edição do Rock in Rio acontece nos dias 15, 16, 17, 21, 22, 23 e 24 de setembro de 2017, no Parque Olímpico.