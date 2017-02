Quina acumula e próximo prêmio deve ser de R$ 1,3 milhão

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Nenhum apostador acertou as cinco dezenas do concurso 4307 da Quina, sorteadas nesta quinta-feira (9) em Itabira (MG). De acordo com a Caixa Econômica Federal, o prêmio para o próximo concurso deve ser de R$ 1,3 milhão. Os números sorteados foram: 06, 36, 37, 40, 70. Confira o rateio:

Quina - 5 números acertados - Não houve acertador

Quadra - 4 números acertados - 41 apostas ganhadoras, R$ 7.833,56

Terno - 3 números acertados - 3.433 apostas ganhadoras, R$ 140,68

Duque - 2 números acertados - 89.964 apostas ganhadoras, R$ 2,95

TIMEMANIA

A Timemania ficou sem ganhadores do prêmio máximo nesta quinta (9). Os números sorteados no concurso 992 foram: 22, 30, 38, 47, 57, 70, 78. O time do coração foi o Paraná (PR), escolhido por 6.024 apostas, que levaram R$ 5. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,85 milhão. Confira o rateio:

7 números acertados - Não houve acertador

6 números acertados - 2 apostas ganhadoras, R$ 44.571,62

5 números acertados - 94 apostas ganhadoras, R$ 1.354,76

4 números acertados - 2.061 apostas ganhadoras, R$ 6,00

3 números acertados - 22.412 apostas ganhadoras, R$ 2,00

DUPLA SENA

Os sorteios da Dupla Sena do concurso 1606 também acumularam. A estimativa do prêmio para o próximo concurso é de R$ 1,6 milhão. Confira as dezenas e o rateio dos dois sorteios:

1º sorteio - 14, 18, 25, 31, 45, 47

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 15 apostas ganhadoras, R$ 4.297,23

Quadra - 4 números acertados - 1.083 apostas ganhadoras, R$ 68,02

Terno - 3 números acertados - 18.721 apostas ganhadoras, R$ 1,96

2º sorteio - 16, 21, 22, 26, 27, 40

Sena - 6 números acertados - Não houve acertador

Quina - 5 números acertados - 8 apostas ganhadoras, R$ 7.251,58

Quadra - 4 números acertados - 614 apostas ganhadoras, R$ 119,97

Terno - 3 números acertados - 13.694 apostas ganhadoras, R$ 2,68