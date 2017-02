Cinco são detidos por furto de bicicletas na Faria Lima

Adeus gordura localizada com o Goji Well

WILLIAM CORREIA

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - A PM deteve na noite de quarta-feira (cinco adolescentes suspeitos de roubar bicicletas na ciclovia da avenida Brigadeiro Faria Lima, em Pinheiros (zona oeste).

Eles foram pegos logo após tentarem assaltar uma ciclista, por volta das 20h. O grupo foi flagrado com um canivete. A vítima, uma ciclista, acusou os adolescentes de ameaçarem jogar um cabo de vassoura na roda na tentativa de fazê-la parar -ela escapou e avisou policiais militares na região.

A vítima contou a história em um grupo de ciclistas no Facebook e outras duas mulheres foram ao 14º DP relatar assaltos nas últimas semanas. Uma reconheceu dois dos adolescentes do grupo como quem roubou sua bicicleta no último dia 27 -que, segundo boletim de ocorrência, foi devolvida há três dias, quando outro menor foi detido por receptação.

A outra vítima teve sua bicicleta elétrica roubada no último dia 7 por quatro adolescentes e reconheceu dois deles no grupo apreendido anteontem. O paradeiro da bicicleta é desconhecido.

A Secretaria da Segurança Pública do governo de Geraldo Alckmin (PSDB) diz que encaminhou quatro adolescentes detidos para a Fundação Casa. O quinto foi entregue ao Conselho Tutelar.