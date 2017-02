Universal adquire direitos sobre músicas inéditas de Prince

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O administrador do patrimônio de Prince, L. Londell McMillan, anunciou nesta quinta-feira (9) um acordo com a Universal Music para lançar grande parte do catálogo do cantor, que morreu em abril de 2016.

A Universal, que não revelou o valor do acordo, ganhou os direitos sobre as músicas inéditas que Prince deixou em um cofre em sua propriedade em Paisley Park, em Minnesota. Além disso, a gravadora assumiu o controle de 25 álbuns que Prince lançou com seu próprio selo, a NPG Records, a partir de meados da década de 1990.

O administrador do patrimônio do cantor também parece ter fechado acordos para levar sua música aos principais sites de streaming, como o Spotify.