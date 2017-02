Netflix anuncia as datas de estreias e novas temporadas de 12 de suas séries

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - O serviço de TV por streaming Netflix acaba de anunciar as datas de estreia ou de novas temporadas de 12 de suas séries originais.

A empresa, que, segundo a revista "Time", bateu seu recorde de assinantes no último trimestre, aumentou o número de produções próprias, incluindo filmes e programas especiais.

Os lançamentos da Netflix começam já neste mês, com a estreia de "Project MC2" em 14 de fevereiro. No dia 17, será a vez de mais uma temporada de "Chef's Table".

Março terá as estreias de "Buddy Thunderstruck" e "Love" no dia 10, "Marvel's Iron Fist" no dia 17 e "Grace and Frankie" no dia 24.

Em abril, estreiam "Bill Nye Saves the World" e "Girlboss", ambas no dia 21, e "Casting JonBenet" e "Dear White People", marcadas para o dia 28.

Maio terá "Anne", no dia 12, e o retorno de Frank e Claire Underwood em "House of Cards", que entra no ar no dia 30.

Por último, "Orange Is the New Black" estreia em 9 de junho.