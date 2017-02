Padilha defende Forças Armadas para 'evitar baderna' em protestos pelo país

Adeus gordura localizada com o Goji Well

GUSTAVO URIBE

BRASÍLIA, DF (FOLHAPRESS) - Em meio a um cenário de confrontos nas ruas do país, o ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, defendeu nesta quinta-feira (9) que o poder público não pode permitir episódios de depredação e violência.

Segundo o ministro, o governo federal está aberto ao diálogo, mas tem de estabelecer a ordem em casos de baderna. O ministro defendeu a atuação das Forças Armadas e da Força Nacional no Espírito Santo e no Rio de Janeiro.

Na capital fluminense, manifestação nesta quinta-feira (9) de servidores públicos acabou em confronto com a polícia. Em Vitória, paralisação de polícias militares gerou onda de violência e de saques desde o início da semana.

"A questão da ordem e do progresso é o que está fazendo com que o governo federal esteja enviando ao Rio Grande do Norte, ao Espírito Santo e ao Rio de Janeiro as Forças Armadas e a Força Nacional para manterem a ordem e, com isso, garantir o progresso", disse.

O ministro afirmou que movimentos favoráveis à saída do presidente Michel Temer têm o direito de protestar, mas que devem ser contidos quando protagonizam episódios de "baderna".

"Nós tivemos aqueles movimentos de 'Fora, Temer', que ainda existe e é absolutamente normal nas democracias a gente ter contraposições. Isso é saudável até para ver o tamanho da discordância que a gente está tendo em relação às políticas do governo", disse.

"O movimento que quiser dialogar, dialogue. Mas o movimento que quiser fazer baderna a gente tem que colocar a ordem", acrescentou. O ministro participou nesta quinta-feira (9) de evento promovido pela Caixa Econômica Federal, em um hotel em Brasília.