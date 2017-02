Karina Bacchi anuncia gravidez por fertilização in vitro

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Karina Bacchi usou seu Instagram para contar que está grávida. Separada do publicitário Sérgio Amon há cerca de três meses, depois de seis anos de casamento, a blogueira fitness posou para a revista "Contigo!", na qual revelou se tratar de um fertilização in vitro de doador internacional.

"Me sinto abençoada e muito feliz à espera do meu anjinho", escreveu ela, na publicação. "Tanta coisa aconteceu do ano passado pra cá: cirurgia de retirada das trompas, meses de reflexão, separação, orações, tratamento para fertilização, decisões importantes a serem tomadas com responsabilidade e pés no chão, e enfim a tão esperada notícia : SIM, GRAVIDÍSSIMA", comemorou. "Há 13 semanas realizando o sonho de poder gerar uma vida. Essa luz que já sinto brilhando aqui dentro, me faz transbordar. Esse coração que agora bate por dois só tem motivos para agradecer a possibilidade que Deus me concedeu. Plantamos as sementes mas só Ele tem o poder de fazer germinar".

Antes de se tornar musa dos adeptos ao estilo fitness de vida, Karina participou dos reality shows "A Fazenda" (2009), do qual saiu vencedora, e "Simple Life: Mudando de Vida" (2007). Também atuou em novelas da Globo, como "Da Cor do Pecado", em 2004.