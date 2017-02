Justin Timberlake conta o que o levou a deixar o 'NSYNC

Adeus gordura localizada com o Goji Well

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) - Justin Timberlake, 36, resolveu falar o que o motivou a deixar a "boy band" 'NSYNC, em 2002.

Em entrevista à revista "Hollywood Reporter", o cantor disse que o trabalho no grupo tomou uma proporção que não imaginava. Segundo ele, a banda começou como uma brincadeira "de guerra de neve que foi se tornando uma avalanche".

Segundo a revista, no fim dos anos 90, o 'NSYNC vendia 2,5 milhões de discos por semana. A banda chegou a se apresentar no Super Bowl, na Olimpíada e no Oscar e a gravar com Michael Jackson e Stevie Wonder.

Timberlake se lembrou de um show que o 'NSYNC fez na Alemanha, em que ele viu uma multidão de garotas correndo atrás do ônibus. "Acho que todos nós concordamos que eu não tive uma infância normal", disse.

O cantor contou que sentia que se preocupava mais com as músicas do que seus outros colegas de banda. "E senti que tinha outras músicas que queria fazer e que eu precisava seguir meu coração", falou.